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10:11 (мск), источник: Om1.ru

Вкладчикам «лопнувшего» омского банка «Сибэс» начали выплачивать страховку

Агентство по страхованию вкладов выделило для 2,8 тысячи клиентов около 2,4 миллиарда рублей.

С конца минувшей недели Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам омского банка «Сибэс», у которого 28 апреля отозвали лицензию. Как сообщает РАПСИ, общий размер страховки составит около 2,4 миллиарда рублей. Получателями этой суммы станут около 2,8 тысячи клиентов, доверивших свои сбережения «Сибэсу».

Выплата страхового возмещения будет проводиться с 12 мая 2017 года по 13 мая 2018 года. Получить свои деньги клиенты могут в АО «Россельхозбанк», которому Агентство по страхованию вкладов доверило эту функцию после победы в конкурсе. Для этого нужно подать в «Россельхозбанк» заявление о выплате возмещения и документы, подтверждающие наличие вклада в банке «Сибэс».

Напомним, что Центробанк не только лишил «Сибэс» лицензии, но и передал материалы проверки в следственный комитет: в деятельности омского банка обнаружили фиктивные операции.

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