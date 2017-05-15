Россия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефти

«Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка — доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка — необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев до 31 марта 2018 года», — говорится в заявлении.

«Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям», — говорится в заявлении.