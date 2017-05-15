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07:10 (мск), источник: Интерфакс

Россия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Источник: Reuters
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«Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка — доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка — необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев до 31 марта 2018 года», — говорится в заявлении.

«Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям», — говорится в заявлении.

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