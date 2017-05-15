ГУК «Жилфонд» заменит в многоэтажках Красноярска 200 лифтов
ГУК «Жилфонд» разработал программу по замене изношенных лифтовых кабин.
ГУК «Жилфонд» разработал программу по замене изношенных лифтовых кабин.
ГУК «Жилфонд» разработал программу по замене изношенных лифтовых кабин в домах, находящихся в управлении компании. В 2017 году планируется обновить 200 лифтовых кабин. Обновленные кабины будут выполнены из материалов с повышенными характеристиками прочности и антивандальным покрытием, устойчивым к воздействию огня и механическим повреждениям.
На сегодняшний день специалисты Городской управляющей компании составляют перечень домов, в которых будет проводиться замена. Степень изношенности кабины лифта и необходимость её замены установит специальная комиссия, сформированная из специалистов ГУК «Жилфонд» и специализированных организаций, выполняющих обслуживание лифтов.
«По нашему мнению сегодня лифты должны не только отвечать требованиям безопасности, но и иметь современный внешний вид. Также одним из основных наших требований является высокая износоустойчивость материалов, чтобы лифт сохранял свой первоначальный внешний вид, как можно дольше», — рассказал Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».