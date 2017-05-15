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06:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ГУК «Жилфонд» заменит в многоэтажках Красноярска 200 лифтов

ГУК «Жилфонд» разработал программу по замене изношенных лифтовых кабин.

ГУК «Жилфонд» разработал программу по замене изношенных лифтовых кабин в домах, находящихся в управлении компании. В 2017 году планируется обновить 200 лифтовых кабин. Обновленные кабины будут выполнены из материалов с повышенными характеристиками прочности и антивандальным покрытием, устойчивым к воздействию огня и механическим повреждениям.

На сегодняшний день специалисты Городской управляющей компании составляют перечень домов, в которых будет проводиться замена. Степень изношенности кабины лифта и необходимость её замены установит специальная комиссия, сформированная из специалистов ГУК «Жилфонд» и специализированных организаций, выполняющих обслуживание лифтов.

«По нашему мнению сегодня лифты должны не только отвечать требованиям безопасности, но и иметь современный внешний вид. Также одним из основных наших требований является высокая износоустойчивость материалов, чтобы лифт сохранял свой первоначальный внешний вид, как можно дольше», — рассказал Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».

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