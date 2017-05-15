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07:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омске может разрушиться еще один дом

На снимке видно проваливающуюся кирпичную кладку.

Источник: Om1.ru

Вчера вечером, 14 мая в соцсети «Аварийный Омск» появился снимок дома по улице Кирпичной 5/1 на Московке-2.

— Новокирпичная 5/1 очень печальная ситуация, близко к трагической. Будьте осторожны, — сообщил автор фото.

На снимке видно опасно разрушающуюся кирпичную кладку.

Напомним, что 11 мая в Омске уже произошло обрушение архитектурного выступа над двумя окнами пятого этажа на улице 50 лет Профсоюзов, 57Б. Кирпичная кладка повреждена на площади 6 квадратных метров. Благо, никто не пострадал.

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