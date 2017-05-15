В Омске может разрушиться еще один дом

— Новокирпичная 5/1 очень печальная ситуация, близко к трагической. Будьте осторожны, — сообщил автор фото .

Вчера вечером, 14 мая в соцсети «Аварийный Омск» появился снимок дома по улице Кирпичной 5/1 на Московке-2.

Напомним, что 11 мая в Омске уже произошло обрушение архитектурного выступа над двумя окнами пятого этажа на улице 50 лет Профсоюзов, 57Б. Кирпичная кладка повреждена на площади 6 квадратных метров. Благо, никто не пострадал.