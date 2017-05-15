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07:12 (мск), источник: VN.ru

Отключили от горячей воды 2,5 тыс. домов в Новосибирске

2589 домов отключили от горячего водоснабжения 15 мая в Новосибирске. Расхолаживание сетевой воды началось еще в воскресенье утром. Окончание испытаний гидравлических сетей на прочность запланировано на 24 мая.

15 мая в Новосибирске стартовали гидравлические испытания теплосетей. Под отключение горячей воды уже попали 2589 объектов.

Самое продолжительное отключение горячей воды-2017 ожидает жителей домов в районе обслуживания ТЭЦ-5. Это жители Центрального, Железнодорожного, Заельцовского, Дзержинского, Октябрьского и Первомайского районов. Подробный список улиц, попавших под отключение, читайте на нашем сайте.

В Калининском районе с 15 мая проходит испытания Калининская газовая котельная. Под отключение попадают микрорайоны «Родники» и «Снегири». В Советском районе испытания теплосетей пройдут в районе ОбьГЭСа.

В зоне котельной «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по ул. Дуси Ковальчук временно без горячей воды остались 28 объектов. Отключение горячей воды продлится с 15 до 17.00 17 мая.

Уточнить информацию о сроках отключения по конкретному адресу можно на муниципальном портале Новосибирска или на онлайн-сервисе «Мой Новосибирск».

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