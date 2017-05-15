Банкротство «Красноярского шинного завода» рассмотрят в июне

Арбитражный суд принял к производству иск о банкротстве «Красноярского шинного завода». Информация опубликована в картотеке дел инстанции.

Заседание арбитража по вопросу банкротства намечено на 20 июня и начнется в 13:30. В определении суда указано, что иск подан компанией «Ирида», которая требует взыскать долг в размере 3,22 млн рублей и утвердить временным управляющим Антона Лебедева.

Красноярский шинный завод — единственный в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке производитель автомобильных и авиашин. Предприятие работает с 1960 года. Продукция КШЗ реализуется на территории Восточной России, Казахстана и других стран.

Проблемы на заводе начались еще в 2008 году, когда рабочим несколько месяцев не выдавали зарплату. Размер долгов по выплатам составил несколько десятков миллионов рублей. Сотрудники КШЗ не раз выходили на митинги, требуя погасить задолженность. После этого часть работников была сокращена.

В 2009 году в ситуацию вмешались судебные приставы, арестовавшие имущество завода. Спустя некоторое время долги по зарплате были частично погашены.