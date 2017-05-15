С 16 мая без горячей воды останутся более 1 тыс. домов в Челябинске

Первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в Челябинске начнется 16 мая и продлится до 30 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горячая вода будет отключена в 1064 жилых домах, 67 детских садах, 65 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях. Под первый этап опрессовки попали все районы города Челябинска.

Как отмечают в управлении ЖКХ, максимальный срок отключения составит две недели. «Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными.

Опрессовка-2017, I этап:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район.