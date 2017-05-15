Прокуратура проверила 24 проблемных дома в Омске, куда вложились дольщики

По последним данным, в Омске на разных стадиях строительства находятся 159 многоквартирных домов, из которых 93 возводятся с привлечением средств дольщиков, сообщили в облпрокуратуре. При этом 24 объекта подпадают под категорию проблемных домов, долгостроев.

При проведении проверки было установлено несколько случаев, когда у застройщиков отсутствовали правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, когда по истечении сроков действия разрешений на работы застройщики не стали вновь обращаться в городской департамент архитектуры и градостроительства за продлением.

Нередко строительные компании вносят изменения в проектные декларации с нарушениями, не соблюдают сроки сдачи объектов в эксплуатацию, но дольщиков уведомляют об этом далеко не всегда и соответственно не предлагают обновить условия договора. Наоборот, нечестные застройщики включают условия, противоречащие закону, и ущемляют права омичей.

Так, есть подтвержденные факты того, как по договору долевого участия застройщик мог в одностороннем порядке увеличить цену, что является незаконным, или не возмещать разницу в стоимости жилья при изменении площади. А ряд компаний установили обязательный претензионный порядок, тем самым ограничив право дольщиков на судебную защиту.

Кроме того, вопреки законодательству не все застройщики вели официальные сайты, где должна публиковаться информации о строительстве дома.

Как резюмировали в ведомстве, всего прокуроры выявили более 130 нарушений, для устранения которых внесли 50 представлений. В частности, было направлено два исковых заявления, которые удовлетворил суд, возбуждено два дела об административных правонарушениях с привлечением к ответственности виновных, объявлено одно предостережение и еще один материал передан для проверки. Сейчас по инициативе прокуратуры расследуется два уголовных дела.