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07:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярском крае вырастут зарплаты бюджетников

Зарплаты краевых бюджетников могут вырасти. Правительство края подготовило проект корректировки бюджета, за счет чего и удастся добиться повышения.

Источник: Вести - Красноярск

Связано это с реализацией указов Президента. С 1 июня предлагается обеспечить повышение фондов оплаты труда педагогов дополнительного образования детей, части медиков и учителей, которые оказывают услуги сиротам и некоторым другим категориям. Если изменения в финансовом документе одобрят, то будет выделено два миллиарда рублей.

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