В Красноярском крае вырастут зарплаты бюджетников

Связано это с реализацией указов Президента. С 1 июня предлагается обеспечить повышение фондов оплаты труда педагогов дополнительного образования детей, части медиков и учителей, которые оказывают услуги сиротам и некоторым другим категориям. Если изменения в финансовом документе одобрят, то будет выделено два миллиарда рублей.