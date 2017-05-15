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08:27 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» сообщил об отключении холодной и горячей воды 16 мая

УФА, 15 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» для проведения ремонтных работ запланировало 16 мая отключение воды в трех районах башкирской столицы.

Завтра в Калининском районе с 10 до 18 часов холодное и горячее водоснабжение будет отключено на ул. Т. Янаби, 57, 57/1, 57 к.1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63; ул. Ферина, 14, 16 и 18.

В этом же районе с 10 до 18 часов холодной воды не будет на ул. Черниковская, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25; ул. Ивана Франко, 7, 7а, 8, 9, 10, 12; ул. Кольцевая, 130, 132 и 134.

В Орджоникидзевском районе с 10 до 16 часов горячей и холодной воды не будет на ул. Победы, 31/1; пер. Шкаповский, 4, 4а, 6, 8, 8/1.

В Советском районе 16 мая с 10 до 23 часов будет отключена холодная вода на бульваре Хадии Давлетшиной, 3.

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