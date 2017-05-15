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08:22 (мск), источник: Tengrinews

Курс нацвалюты укрепился до 314 тенге за доллар

Курс нацвалюты составил 314,45 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По итогам предыдущей дневной сессии 12 мая стоимость одного доллара составляла 315,54 тенге.

Первая сделка утренних торгов 15 мая прошла по цене 315 тенге. Это и стало максимальной стоимостью.

Минимальная цена составила 314,15 тенге. Объем торгов достиг 26,8 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 314,4−315 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.45 по времени Астаны составила 51,65 доллара за баррель.

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