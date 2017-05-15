Курс нацвалюты укрепился до 314 тенге за доллар

По итогам предыдущей дневной сессии 12 мая стоимость одного доллара составляла 315,54 тенге.

Первая сделка утренних торгов 15 мая прошла по цене 315 тенге. Это и стало максимальной стоимостью.

Первая сделка утренних торгов 15 мая прошла по цене 315 тенге. Это и стало максимальной стоимостью.

Минимальная цена составила 314,15 тенге. Объем торгов достиг 26,8 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 314,4−315 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.45 по времени Астаны составила 51,65 доллара за баррель.