Курс нацвалюты укрепился до 314 тенге за доллар
Курс нацвалюты составил 314,45 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты составил 314,45 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам предыдущей дневной сессии 12 мая стоимость одного доллара составляла 315,54 тенге.
Минимальная цена составила 314,15 тенге. Объем торгов достиг 26,8 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 314,4−315 тенге.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.45 по времени Астаны составила 51,65 доллара за баррель.