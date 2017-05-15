Краснокамские приставы за долг в 8 млн руб. арестовали теплоход

В 2011 году ООО «Транслес» оформило заём в размере 6, В отдел судебных приставов по Краснокамску и Кировскому району Перми поступил исполнительный лист о взыскании с ООО «Транслес» в пользу ООО «Альбион» задолженности в размере более 8 млн руб., по договору денежные средства и проценты за пользование общество должно было вернуть не позднее 31 декабря 2016 года. Залогом обеспечения исполнения обязательств стало пассажирское речное судно.

Так как в установленный срок денежные средства возвращены не были, ООО «Альбион» в судебном порядке добилось принудительного взыскания долга.

Во исполнение требований исполнительного документа краснокамскими судебными приставами наложен арест на теплоход «Москва-69» пассажировместимостью 160 человек. В настоящее время судебным приставом осуществляется сбор пакета документов для передачи арестованного имущества на торги. Судом установлена начальная продажная стоимость судна — 5,5 млн руб.