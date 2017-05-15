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10:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

С начала мая в Ростове выросли цены на овощи

Ростовстат провел очередной мониторинг цен на основные продукты питания в магазинах и на рынках южной столицы.

За неделю (со 2.05.2017 по 10.05.2017) незначительно понизилась цена на колбасу вареную, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные, рис шлифованный, пшено, крупу гречневую-ядрицу, вермишель.

А вот свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, колбасы полукопчёные и варено-копчёные, рыба мороженая неразделанная, маргарин, сметана, творог жирный, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, сахар-песок, мука пшеничная, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, яблоки подорожали. Больше всего выросли цены на овощи: картофель — 6,9%, капусту белокочанную — 5,6%, лук репчатый — 7,4%, морковь — 5,4%.

На остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне, уточнили в пресс-службе администрации Ростова.

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