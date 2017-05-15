С начала мая в Ростове выросли цены на овощи
Ростовстат провел очередной мониторинг цен на основные продукты питания в магазинах и на рынках южной столицы.
Ростовстат провел очередной мониторинг цен на основные продукты питания в магазинах и на рынках южной столицы.
За неделю (со 2.05.2017 по 10.05.2017) незначительно понизилась цена на колбасу вареную, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные, рис шлифованный, пшено, крупу
А вот свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, колбасы полукопчёные и
На остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне, уточнили в