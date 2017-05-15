В РФ начинается масштабная проверка продуктов на соответствие нормам ГОСТ

«Теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке.

Отмечается, что ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке.

В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТ производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.

Как сообщает министерство, проект «Национальная система сертификации» был одобрен к запуску в «пилотном» режиме в конце прошлого года государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.

В рамках тестовой фазы в 2017 году предстоит отработать механизмы его реализации с привлечением испытательных лабораторий и органов по сертификации государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний. Семь пилотных регионов, в которых апробируется проект — Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская, Свердловская области и Крым. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране. Отмечается, что на сегодняшний день сформирована вся необходимая инфраструктура системы.