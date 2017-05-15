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09:19 (мск), источник: РИА Новости

В РФ начинается масштабная проверка продуктов на соответствие нормам ГОСТ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Росстандарт (находится в ведении Минпромторга России) с 15 мая 2017 года начинает прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТ, одновременно по РФ стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ, сообщил Минпромторг.

Источник: РИА Новости

«Теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке.

В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТ производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.

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Как сообщает министерство, проект «Национальная система сертификации» был одобрен к запуску в «пилотном» режиме в конце прошлого года государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.

В рамках тестовой фазы в 2017 году предстоит отработать механизмы его реализации с привлечением испытательных лабораторий и органов по сертификации государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний. Семь пилотных регионов, в которых апробируется проект — Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская, Свердловская области и Крым. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране. Отмечается, что на сегодняшний день сформирована вся необходимая инфраструктура системы.

«Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству продукции с указанием “ГОСТ”. При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет. Выбор — за покупателем», — приводятся в сообщении слова Мантурова.

Комментарии
8
А Б
Введение системы сертификации потребует соответствующих финансовых затрат, которые прямо или косвенно отразятся на цене продуктов, и, следовательно, на кошельках потребителей.
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Дядя Сухов
Да врут сабаки!!!! Щас вааабще нету продуктов нормальных!!!!!!!1
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В
Очередная пыль перед выборами, смотрите какой я хороший!
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