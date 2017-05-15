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09:00 (мск), источник: РБК

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Два московских банка — «Информпрогресс» и Интеркоопбанк — лишились лицензии. Первый размещал средства в низкокачественные активы, а второй был уличен в проведении сомнительных операций, заявили в ЦБ.

Источник: Reuters

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — «Информпрогресса» и Интеркоопбанка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что бизнес-модель «Информпрогресса» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом кредитная организация размещала денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски.

Интеркоопбанк на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денег за рубеж по сделкам с ценными бумагами. Регулятор решил, что руководство кредитной организации не собиралось осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности.

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