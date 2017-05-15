ГУДСР получит 800 млн рублей из бюджета на развязки у Макаровского моста

«Городское управление дорожно-строительных работ» получит почти 804 млн рублей из бюджета. Как сообщает 15 мая корреспондент «АиФ-Урал», компания стала единственным участником и, соответственно, победителем на аукционе по реконструкции улиц в районе реконструируемого Макаровского моста в Екатеринбурге.

В рамках контракта ГУДСР предстоит разработать проект и реконструировать улицы Челюскинцев и Гражданскую, а также проложить улицу Никонова. По существующим планам, вместо существующего одноуровневого перекрестка Гражданскую переместят под новый мост. Подрядчик по реконструкции собственно моста будет определен позже.

ГУДСР традиционно получает крупные заказы, связанные с ремонтом и строительством дорог в Екатеринбурге. В 2016 году он осваивал выделенные на ремонт дорог 200 млн рублей. Отметим, предприятие ранее неоднократно после победы на аукционах непосредственное выполнение работ перепоручало субподрядчикам. Так, несколько лет назад именно ГУДСР получило контракты на ремонт улиц Волгоградской и Бебеля, но на объектах работали представители «Зеленстроя» и «Уралстроя» соответственно.