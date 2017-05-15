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09:14 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава Следкома Башкирии опубликовал декларацию о доходах за 2016 год

Руководитель регионального управления Следственного комитета РФ по Башкирии Григорий Житенев отчитался о доходах и имуществе за 2016 год.

Напомним, новый глава Следкома приступил к должности в октябре прошлого года, ранее он работал в Кировской области.

Глава Следкома Башкирии за год заработал 3,1 млн рублей. В распоряжении Григория Житенева находится половина квартиры площадью 86 кв. м в России и Land Rover Range. Вторая половина квартиры принадлежит его супруге. Она за 2016 год заработала 893,17 тысяч рублей. Она также ездит на Land Rover Evoque.

Что касается заместителей Житенева, Руслан Султанов заработал в 2016 году 2,45 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 1,65 тыс. кв. м, домом площадью 48 кв. м и квартирой площадью 87 кв. м, а также Mitsubishi Pajero и ВАЗ-2108. Жена Султанова заработала 904 тысяч рублей, ей принадлежит квартира с площадью 62 кв. м.

Второй заместитель Житенева Юрий Русанов, переведенный вместе со своим шефом из Кирова, задекларировал доход в размере 2,2 млн рублей. Он владеет двумя участками общей площадью 970 кв. м, двумя квартирами площадью 72 и 96 кв. м, а также Suzuki Grand Vitara.

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