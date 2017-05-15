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09:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прокуратура обязала мэрию построить водопровод, которого ждали десять лет

УФА, 15 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В микрорайоне Михайловка города Нефтекамска наконец появится центральное водоснабжение, которого местные жители ждали более десяти лет.

Горожанам приходилось привозить воду из соседних районов или заказывать бутилированную. При этом в Михайловке построено 500 домов, в которых живут почти 1,5 тысячи человек.

По данным Прокуратуры РБ, местные жители несколько раз обращались с жалобами в городскую администрацию, однако чиновники ссылались на недостаток финансирования. После очередного отказа горожане написали заявление в прокуратуру Нефтекамска.

«Надзорное ведомство в судебном порядке потребовало от городской администрации исполнить свои обязанности. Суд удовлетворил исковое заявление и обязал чиновников в течение года обеспечить население водой надлежащего качества, отвечающей санитарным требованиям», — рассказали в пресс-службе Прокуратуры республики.

За исполнением судебного решения будет следить надзорное ведомство.

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