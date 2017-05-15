В Башкирии прокуратура обязала мэрию построить водопровод, которого ждали десять лет

Горожанам приходилось привозить воду из соседних районов или заказывать бутилированную. При этом в Михайловке построено 500 домов, в которых живут почти 1,5 тысячи человек.

По данным Прокуратуры РБ, местные жители несколько раз обращались с жалобами в городскую администрацию, однако чиновники ссылались на недостаток финансирования. После очередного отказа горожане написали заявление в прокуратуру Нефтекамска.

«Надзорное ведомство в судебном порядке потребовало от городской администрации исполнить свои обязанности. Суд удовлетворил исковое заявление и обязал чиновников в течение года обеспечить население водой надлежащего качества, отвечающей санитарным требованиям», — рассказали в пресс-службе Прокуратуры республики.

За исполнением судебного решения будет следить надзорное ведомство.