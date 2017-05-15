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09:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Арбитражный суд засыпали исками к «Татфондбанку»

В Арбитражный суд Татарстана продолжают поступать иски от физлиц-вкладчиков банкротящегося ПАО «Татфондбанк».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона, тем гражданам, которые не могут самостоятельно обратиться в суд, иски помогает составлять надзорный орган. На сегодня по такой схеме поданы 207 исковых заявлений, из которых удовлетворены 24. Те же решения, что были не в пользу вкладчиков, прокурор обжалует.

В исковых заявлениях речь идёт о случаях расторжения договора вклада и выводе средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс».

Не остаются в стороне и юридические компании, ранее оформившие кредитные договоры и имеющие банковские гарантии от банка-банкрота. К примеру, 12 мая в суд обратилось ООО «Виктория», потребовавшее расторгнуть соглашение о предоставлении банковских гарантий. Претензии компании суд рассмотрит 14 июня.

А ЗАО «Елабужский пищекомбинат» требует изменить условия кредитного договора, исключив из него необходимость выплат более 665 тыс. рублей. Слушание этого дела назначено на 25 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций сразу у нескольких банков. В ЦБ размер «дыры» в капитале «Татфондбанка» оценили в 96,7 млрд рублей. Причем о сложном финансовом состоянии организации Банку России было известно с мая прошлого года. По расчетам ЦБ и АСВ, на проведение санации «Татфондбанка» потребовалось бы 220−230 млрд рублей заемных средств.

Председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин арестован, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Заключен под стражу бывший заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов. Также были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев— аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». В числе задержанных — глава инвесткомпании Тимур Вальшин и заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадим Мерзляков.

«Татфондбанк» является одним из крупнейших банков Татарстана, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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