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09:26 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске стартовал средний ремонт дорог

На весенне-летние дорожные работы планируют направить порядка 470 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

С приходом теплой погоды челябинский подрядчик — ЗАО «Южуралмост» — приступил к среднему ремонту дорог — первые работы ведутся на двух объектах: Кожзаводской улице и Комсомольском проспекте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На прошлой неделе велись подготовительные работы к среднему ремонту, с понедельника, 15 мая, в Челябинске официально стартовали работы. Я дал поручение, чтобы мне представили отчет о том, что мы конкретно будем делать в мае, июне и июле. Сумма достаточно большая — порядка 470 млн рублей. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем в ремонте дорог в этом году», — прокомментировал глава города Евгений Тефтелев.

Напомним, среднему ремонту дорог в Челябинске предшествовал ямочный, который стартовал еще в феврале: подрядчик впервые использовал технологию холодного асфальтобетона.

Напомним, ранее челябинские автомобилисты выбрали самые «убитые» дороги города и обозначили их на специальной всероссийской карте — ТОП возглавили улицы Радонежская, Блюхера и Гранитная.

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