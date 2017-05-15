«Уралкалий» обновил состав правления

Совет досрочно прекратил полномочия члена правления ПАО «Уралкалий» Руслана Ильясова. С 15 мая правление работает в составе: Дмитрий Осипов, Антон Вищаненко, Евгений Котляр, Александр Кульбицкий, Станислав Селезнев, Марина Швецова, Алексей Яшников.

Также на совете директоров решено дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров «Уралкалия», которое пройдет 20 июня этого года, вопросом о последующем одобрении крупной сделки — договора от открытии кредитной линии со «Сбербанком» с общим объемом в $750 млн.

Кроме того, на совете директоров определены цена, условия и порядок выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров, которые имеют право предъявить все или часть принадлежащих им акций к выкупу, если они голосовали против решения об одобрении крупной сделки, или не участвовали в этом голосовании. Цена выкупа определена в размере 137,05 рубля за одну обыкновенную акцию компании. Общая сумма, которую корпорация может направить на выкуп акций, не может превышать 10% стоимость чистых активов ПАО «Уралкалий», которые на 31 марта составляли 190 млрд рублей.