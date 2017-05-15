Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Названы города Европы с самым доступным жильем
Светлана Светикова снова станет мамой
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
09:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Уралкалий» обновил состав правления

ПЕРМЬ, 15 мая, РИА ФедералПресс. «Уралкалий» внес изменения в состав правления компании. Решение было принято на заседании совета директоров 12 мая, сообщает пресс-служба компании.

Совет досрочно прекратил полномочия члена правления ПАО «Уралкалий» Руслана Ильясова. С 15 мая правление работает в составе: Дмитрий Осипов, Антон Вищаненко, Евгений Котляр, Александр Кульбицкий, Станислав Селезнев, Марина Швецова, Алексей Яшников.

Также на совете директоров решено дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров «Уралкалия», которое пройдет 20 июня этого года, вопросом о последующем одобрении крупной сделки — договора от открытии кредитной линии со «Сбербанком» с общим объемом в $750 млн.

Кроме того, на совете директоров определены цена, условия и порядок выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров, которые имеют право предъявить все или часть принадлежащих им акций к выкупу, если они голосовали против решения об одобрении крупной сделки, или не участвовали в этом голосовании. Цена выкупа определена в размере 137,05 рубля за одну обыкновенную акцию компании. Общая сумма, которую корпорация может направить на выкуп акций, не может превышать 10% стоимость чистых активов ПАО «Уралкалий», которые на 31 марта составляли 190 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
С нижегородского правительства взыскали 22,4 миллиона по делу о строительстве ТРЦ в Дзержинске
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года
РФ и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение по нефти
В РФ начинается проверка продуктов на соответствие нормам ГОСТ
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь