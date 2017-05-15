Столетний особняк в Казани снова стал «яблоком раздора»

Противоаварийные работы на доме, построенном на улице Баумана, 66, в Казани 129 лет назад, могут затянуться. Антимонопольная служба Татарстана потребовала приостановить прохождение торгов на подготовку рабочей документации, без который нельзя провести эти работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион должен был состояться 15 мая, но ООО «Специализированный Инженерный Центр «Экспертиза» пожаловалось на заказчика, указав, что тот нарушает нормы законодательства о контрактной системе. Заказчиком выступает ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана», а жалоба будет рассмотрена 16 мая.

«Дом Каретникова» на улице Баумана является памятником федерального значения и внесен в реестр 20 февраля 1995 года. По условиям госконтракта, победитель должен подготовить все необходимые документы до 25 декабря 2017 года, а максимальная стоимость работ составляет около 1,2 млн рублей.