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09:46 (мск), источник: ИА REGNUM

Столетний особняк в Казани снова стал «яблоком раздора»

Компании не могут поделить контракт на дом-памятник.

Противоаварийные работы на доме, построенном на улице Баумана, 66, в Казани 129 лет назад, могут затянуться. Антимонопольная служба Татарстана потребовала приостановить прохождение торгов на подготовку рабочей документации, без который нельзя провести эти работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион должен был состояться 15 мая, но ООО «Специализированный Инженерный Центр «Экспертиза» пожаловалось на заказчика, указав, что тот нарушает нормы законодательства о контрактной системе. Заказчиком выступает ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана», а жалоба будет рассмотрена 16 мая.

«Дом Каретникова» на улице Баумана является памятником федерального значения и внесен в реестр 20 февраля 1995 года. По условиям госконтракта, победитель должен подготовить все необходимые документы до 25 декабря 2017 года, а максимальная стоимость работ составляет около 1,2 млн рублей.

Кстати, именно этот дом в 2011—2012 годы чуть не стал для тогда еще замминистра культуры Татарстана Игоря Нестеренко поводом для возбуждения уголовного дела. Прокуратура Вахитовского района Казани тогда проверила законность заключения охранно-арендного договора на пользование этим памятником культуры. Его, будучи начальником ГУ «Главное управление государственного контроля охраны и использовании памятников истории и культуры при министерстве культуры РТ», как раз и подписал Игорь Нестеренко. Надзорному органу не понравилось, что вторую сторону по договору освободили от уплаты аренды за пользованием «Домом Каретникова», но в результате нарушений найдено не было и претензии к чиновнику были сняты.

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