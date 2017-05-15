В Крыму на воду вывели понтоны для сбора арок моста через Керченский пролив

«Мы выполнили первый этап: сформировали и окрасили корпуса четырех понтонов, на их палубах смонтировали фундаменты под последующие металлоконструкции и палубное оборудование — лебедки, модули, гидро- и электростанции. Провели операцию по выводу понтонов из сухих доков на воду», — передает инфоцентр со ссылкой на Игоря Дрея, директора филиала «Севастопольский морской завод» Центра судостроения «Звездочка» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Сейчас севастопольские судостроители приступают к самому сложному этапу — формированию понтонов в плавучие опоры. Этап заключается в объединении понтонов с помощью шести балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа. Их снабдят так называемой обстройкой, рядом узлов, механизмов и систем, в частности — балластно-осушительной, которая позволит при необходимости изменять осадку плавучих опор. Объем металлоконструкций готовой системы — более 2,6 тысячи тонн.

Доставка арочных пролетов к фарватеру запланирована на конец августа-начало сентября. Сооружение таких арок — во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн (железнодорожный) и более 4 тысяч тонн (автодорожный) еще не устанавливали в морских условиях. В проектное положение арки будут возводиться поочередно осенью 2017 года — сначала железнодорожная, затем автомобильная.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.