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09:21 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатеринбургу вернут часть градостроительных полномочий

Основные функции останутся у областных чиновников.

Депутаты профильного комитета свердловского заксобрания в понедельник, 15 мая, одобрили обратное перераспределение градостроительных полномочий в пользу администрации Екатеринбурга, передает корреспондент «АиФ-Урал».

После принятия поправок законодательным собранием, город вновь получит право утверждать правила землепользования и застройки, а также документации по планировке территории.

Основные функции — утверждение генерального плана и нормативов градостроительного проектирования останутся за областным минстроем. Он же продолжит выдавать разрешения, как на строительство новых объектов, так и на их ввод в эксплуатацию.

Проект поправок представлял министр строительства Михаил Волков. По его словам, внесенный врио губернатора законопроект обеспечит равенство органов областной власти и органов местного самоуправления. Вступить в силу поправки, если их примет заксобрание, должны с 1 января 2018 года. Вопросов докладчику ни у одного из депутатов не возникло, комитет одобрил проект единогласно.

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