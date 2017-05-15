Начальник краевого главка МЧС в 2016 году заработал 1,5 млн руб

Начальник главка Олег Попов в прошлом году заработал 1,5 млн руб., годом ранее его доход составлял 1,7 млн. В собственности господина Попова квартира и незавершенный строительством жилой дом, в пользовании еще одна квартира и три земельных участка.



Первый замначальника управления Владислав Мормуль получил доход в размере 1,5 млн руб., в 2015 году его доходы также составляли 1,7 млн руб. В собственности он имеет жилой дом, земельный участок, автомобиль Hyndai-Solaris, моторную лодку Win Boat 420 R и прицеп к легковому автомобилю.



Заместители главы ГУ МЧС по Прикамью Дмитрий Бабашкин и Александр Стяжкин задекларировали доход в размере 1,5 млн руб., а Денис Поздеев и Александр Шарапов — 1,1 млн руб.