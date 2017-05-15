Уфимцы требуют включить в квартирах отопление
Уфимцы требуют включить в квартирах отопление. Обращения горожан уже принимают в уфимской администрации.
Уфимцы требуют включить в квартирах отопление. Обращения горожан уже принимают в уфимской администрации.
Объясняют свои желания жители столицы Башкортостана очень просто —
Отопление, напомним, выключили, как и положено по нормативам, когда среднесуточная температура составляла 8 градусов на протяжении пяти суток, после первых майских праздников. В начале мая воздух прогрелся до +25 градусов, после чего температура воздуха резко упала.
Сегодня ночью на окраинах города столбики термометра опустились до -1 градуса. Уфимцы просят вновь включить отопление, чтобы избежать массовых простудных заболеваний.
Сегодня утром нашим коллегам на «Радио России Башкортостан» прокомментировали ситуацию в администрации Уфы: