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09:35 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимцы требуют включить в квартирах отопление

Уфимцы требуют включить в квартирах отопление. Обращения горожан уже принимают в уфимской администрации.

Объясняют свои желания жители столицы Башкортостана очень просто — из-за постоянного колебания температур на улице в ночное и дневное время находиться в городских квартирах не комфортно. Городские жители жалуются на холод в жилых помещениях.

Отопление, напомним, выключили, как и положено по нормативам, когда среднесуточная температура составляла 8 градусов на протяжении пяти суток, после первых майских праздников. В начале мая воздух прогрелся до +25 градусов, после чего температура воздуха резко упала.

Сегодня ночью на окраинах города столбики термометра опустились до -1 градуса. Уфимцы просят вновь включить отопление, чтобы избежать массовых простудных заболеваний.

Сегодня утром нашим коллегам на «Радио России Башкортостан» прокомментировали ситуацию в администрации Уфы:

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