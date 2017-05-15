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09:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назван средний размер пособия по безработице

УФА, 15 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана назвал средний размер пособия по безработице в республике за апрель. По сравнению с мартом он незначительно вырос и достиг 4030 рублей.

Минимальный размер пособия равен 977,5 рубля, максимальный — 5635 рублей.

«Минимальный размер пособия по безработице получают сейчас в республике 7,9 тысячи человек, максимальный — 13 тысяч официально зарегистрированных безработных», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РБ Роза Кузьменко.

К началу мая в Башкортостане насчитывалось 23,6 тысячи безработных, состоящих на учете в службе занятости. В республиканском банке вакансий содержалась информация о 39,4 тысячи рабочих мест.

Коэффициент напряженности, или соотношение численности незанятых к числу вакансий, равнялся 0,7. Уровень регистрируемой безработицы к началу мая этого года составил в регионе 1,17 процента.

Как сообщало агентство «Башинформ», средняя зарплата в Башкортостане в феврале этого года достигла 26 998 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 8869 рублей.

Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за I квартал 2017 года, численность экономически активного населения превышает в республике 1,948 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), составляет 115 тысяч человек.

Уровень общей безработицы по стандартам МОТ равен в Башкортостане 5,9 процента.

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