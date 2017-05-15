После вмешательства ОНФ на улице Обсерваторной начался ремонт дорожного полотна

Активисты Общероссийского Народного Фронта обратили внимание на критическое состояние улице Обсерваторной в Ростове-на-Дону. По словам местных жителей, огромные ямы и выбоины на дороге появились еще несколько лет назад, фактически сделав проезд невозможным.

«После завершения строительства Северного обхода Ростова, нагрузка на улицу Обсерваторную выросла в несколько раз. Кроме того, сейчас проезд грузового транспорта в районе Ростов-Арены временно запрещен, а это значит, что Обсерваторная получила избыточный трафик. Однако, дорожное полотно здесь абсолютно изношено — и это обстоятельство не только создает заторы, но и повышает риск ДТП», — говорил сопредседатель ОНФ в Ростовской области Михаил Попов.

Как сообщил в Facebook видеооператор съемок Дмитрий Зотов: «В апреле 2017 года по инициативе Михаила Попова мы сделали видео всей улице Обсерваторной для демонстрации ужасного состояния дорожного полотна. Эта улица в таком состоянии уже много лет. И в мая уже начались глобальный ремонт дороги».

Спустя месяц капитальный ремонт Обсерваторной все-таки начался — её реконструкцию проведут в несколько этапов. Уже сейчас подрядчик ООО «Дорстрой» приступил к ремонту участка от гипермаркета «Леруа Мерлен» до улицы Ориона. Позже в порядок приведут улицу Лесную. Эти работы будут завершены к концу лета.