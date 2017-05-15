После вмешательства ОНФ на улице Обсерваторной начался ремонт дорожного полотна

Активисты Общероссийского Народного Фронта обратили внимание на критическое состояние улице Обсерваторной в Ростове-на-Дону. По словам местных жителей, огромные ямы и выбоины на дороге появились еще несколько лет назад, фактически сделав проезд невозможным.
«После завершения строительства Северного обхода Ростова, нагрузка на улицу Обсерваторную выросла в несколько раз. Кроме того, сейчас проезд грузового транспорта в районе Ростов-Арены временно запрещен, а это значит, что Обсерваторная получила избыточный трафик. Однако, дорожное полотно здесь абсолютно изношено — и это обстоятельство не только создает заторы, но и повышает риск ДТП», — говорил сопредседатель ОНФ в Ростовской области Михаил Попов.
Как сообщил в Facebook видеооператор съемок Дмитрий Зотов: «В апреле 2017 года по инициативе Михаила Попова мы сделали видео всей улице Обсерваторной для демонстрации ужасного состояния дорожного полотна. Эта улица в таком состоянии уже много лет. И в мая уже начались глобальный ремонт дороги».
Спустя месяц капитальный ремонт Обсерваторной все-таки начался — её реконструкцию проведут в несколько этапов. Уже сейчас подрядчик ООО «Дорстрой» приступил к ремонту участка от гипермаркета «Леруа Мерлен» до улицы Ориона. Позже в порядок приведут улицу Лесную. Эти работы будут завершены к концу лета.
«Органы исполнительной власти региона оперативно реагируют на проект “Карта убитых дорог” ОНФ. Это даёт нам надежду — работа проекта нашего dorogi-onf.ru будет конструктивной и реально позволит снизить количество проблемных точек на дорогах региона. Улица Обсерваторная — в лидерах народного анти-рейтинга на сайте проекта среди ростовчан, хотя находится как в Ростове-на-Дону, так и в Аксайском районе — и наиболее разрушенная часть именно в Аксайском районе. Ремонтировать её очевидно нужно в первую очередь. Нужно отметить — что цикличность: “внесено на сайт — озвучено — добились от власти приведения в нормативное состояние” в силу особенностей бюджетного процесса может занимать год и более. Тем важнее обеспечивать качественное и полноценное использование имеющихся средств, направляемых на дороги. Необходимо опубликование точных списков гарантийных муниципальных дорог для общественного контроля их состояния, и, особенно — контроля заинтересованными жителями городов и муниципальных образований качества производимых работ», — рассказал Деловому сообществу Михаил Попов.