Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск «Роснефти» к АФК «Система» 6 июня

УФА, 15 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Арбитражный суд Башкирии назначил на 6 июня заседание по иску «Роснефти» к АФК «Система» и к «Система-Инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах суда.

Исковое заявление принято к производству, дата заседания — 6 июня в 9:00 мск, следует из материалов.