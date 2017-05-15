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10:07 (мск), источник: ТАСС

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск «Роснефти» к АФК «Система» 6 июня

«Роснефть» хочет взыскать с АФК «Система» и с «Система-Инвест» 106,6 млрд рублей.

УФА, 15 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Арбитражный суд Башкирии назначил на 6 июня заседание по иску «Роснефти» к АФК «Система» и к «Система-Инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах суда.

Исковое заявление принято к производству, дата заседания — 6 июня в 9:00 мск, следует из материалов.

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