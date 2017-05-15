Тефтелев прокомментировал застройку в сквере Калининского района

«Этим вопросом занимается управление экологии, — отметил Евгений Тефтелев. — Моя личная позиция: надо больше спортивных комплексов, а не торговых. Но многие вопросы по строительству тянутся еще из 2011−2012 годов. Мы находимся в правовом поле и должны в нем оставаться».

Градоначальник добавил, что трепетно относится к публичным слушаниям, и если жители города высказывают негативную реакцию на застройку, обсуждаемую на мероприятии, он принимает решение в пользу людей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жители дома по улице Молодогвардейцев, 70 в Калининском районе Челябинска вышли на защиту сквера, где должен появиться очередной ТРК. В выходные застройщик, несмотря на решение властей о проведении публичных слушаний, установил забор на территории предполагаемой застройки.

За жителей вступился районный депутат Карен Даллакян, который выяснил, что арендатор земельного участка должен установить объект до конца 2017 года, иначе он потеряет землю. В связи с этим застройщик начинает стягивать технику около сквера, чтобы начать возводить забор и вбивать сваи.

Публичные слушания по данной застройке назначены на июнь.