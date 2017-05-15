Президент РТ встретился с руководством компаний «Вавиот» и «ВессоЛинк»

Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и компаниями «ВессоЛинк» и «Вавиот» в области внедрения систем управления и телеметрии в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, деятельности транспортных предприятий и пр.

Группа компаний «ВессоЛинк» работает на российском рынке с 1992 года и является одним из лидеров в области внедрения технологий управления дорожным движением, телематических и информационных проектов и интеллектуальных транспортных систем.

Последние 10 лет ГК «ВессоЛинк» активно занимается проектами, связанными с системной интеграцией и автоматизацией процессов в различных сферах деятельности. В состав группы входят более 20 компаний в России и за рубежом, занимающихся, производственной, научно-технической и исследовательской деятельностью. На данный момент существует более 100 систем, внедренных ГК «ВессоЛинк».

Основными направлениями деятельности ГК являются интеллектуальные транспортные системы, системы безопасности, социальные проекты, информационно-контентные проекты, проекты в сфере энергетики и энергосбережения.

«Вавиот» — первый поставщик беспроводных решений на базе энергоэффективных датчиков и устройств класса LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) для интернета в России и СНГ. С 2010 года разрабатывает системы телеметрии для ЖКХ, безопасности, «умных» городов и сельского хозяйства.