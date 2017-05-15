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11:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградские депутаты поддержат обманутых дольщиков

Комитет Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству поддержал проект закона, предусматривающий внесение изменений в уже существующий ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

По информации пресс-службы регионального парламента, законопроект разработан в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Согласно проекту закона, в целях защиты прав, интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, предполагается создание некоммерческого фонда.

Фонд, сообщает ВДТВ, будет пополняться за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов. В случае банкротства застройщика из этих средств фонда будет выплачиваться возмещение по договорам участия в долевом строительстве. Средства фонда при форс-мажоре также можно будет привлекать для завершения строительства.

Федеральный законопроект также предусматривает ведение единого реестра застройщиков, осуществляющих долевое строительство.

Проект постановления о поддержке упомянутой законодательной инициативы будет рассмотрен на следующем заседании Волгоградской областной думы.

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