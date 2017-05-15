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14:04 (мск), источник: Интерфакс

В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных на Тверской деревьях

В департаменте капремонта столицы заявили, что деревья просыпаются позже тех, что растут уже давно, а погибшие заменят по гарантии.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Более трех тысяч лип, рябин, кленов, вязов, дубов и сосен было высажено осенью 2016 года на улицах и площадях Москвы в рамках программы благоустройства «Моя улица», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы в понедельник.

«По мнению экспертов, деревья, которые были высажены в ноябре-начале декабря прошлого года, хорошо пережили зиму, но “просыпаются” позже тех, которые растут в городе давно и сейчас уже зазеленели», — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что любые растения в первый год после пересадки распускаются и зацветают позже других.

«Обычно это “отставание” составляет около месяца. На магистральных городских направлениях, где много тени и ветра, оно еще больше — до полутора месяцев», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что пробуждение высаженных осенью крупномеров высотой 7−10 метров замедляется еще и из-за холодной погоды с ночными заморозками в апреле и мае.

«На солнечных тихих участках липы и другие деревья, высаженные прошлой осенью, уже выпустили первые листья. Те деревья, которые растут на продуваемых участках и в тени, распустятся позже», — заявили в департаменте.

Собеседник «Интерфакса» сказал, что технология высадки — полная замена грунта в посадочной яме, дренаж и специальные, выведенные на поверхность трубки для аэрации корней — обеспечивает хорошую приживаемость деревьев.

В марте была проведена обрезка деревьев — санитарная и формирующая. Когда стаял снег, щепа была убрана, а в приствольные круги был добавлен дополнительный слой плодородного грунта.

После установления стабильных положительных температур проводятся стимулирующие проливы и мероприятия по защите от болезней и вредителей. Летом такие деревья поливают чаще других — до трех раз в неделю.

«Уход за деревьями — забота подрядной организации, которая их высаживала. В случае гибели дерева оно будет заменено подрядчиком в рамках гарантийных обязательств», — добавили в пресс-службе.

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