В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных на Тверской деревьях
В департаменте капремонта столицы заявили, что деревья просыпаются позже тех, что растут уже давно, а погибшие заменят по гарантии.
В департаменте капремонта столицы заявили, что деревья просыпаются позже тех, что растут уже давно, а погибшие заменят по гарантии.
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Более трех тысяч лип, рябин, кленов, вязов, дубов и сосен было высажено осенью 2016 года на улицах и площадях Москвы в рамках программы благоустройства «Моя улица», сообщили «Интерфаксу» в
«По мнению экспертов, деревья, которые были высажены в
Он заявил, что любые растения в первый год после пересадки распускаются и зацветают позже других.
«Обычно это “отставание” составляет около месяца. На магистральных городских направлениях, где много тени и ветра, оно еще больше — до полутора месяцев», — уточнили в
Там отметили, что пробуждение высаженных осенью крупномеров высотой 7−10 метров замедляется еще и
«На солнечных тихих участках липы и другие деревья, высаженные прошлой осенью, уже выпустили первые листья. Те деревья, которые растут на продуваемых участках и в тени, распустятся позже», — заявили в департаменте.
Собеседник «Интерфакса» сказал, что технология высадки — полная замена грунта в посадочной яме, дренаж и специальные, выведенные на поверхность трубки для аэрации корней — обеспечивает хорошую приживаемость деревьев.
В марте была проведена обрезка деревьев — санитарная и формирующая. Когда стаял снег, щепа была убрана, а в приствольные круги был добавлен дополнительный слой плодородного грунта.
После установления стабильных положительных температур проводятся стимулирующие проливы и мероприятия по защите от болезней и вредителей. Летом такие деревья поливают чаще других — до трех раз в неделю.
«Уход за деревьями — забота подрядной организации, которая их высаживала. В случае гибели дерева оно будет заменено подрядчиком в рамках гарантийных обязательств», — добавили в