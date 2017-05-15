В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных на Тверской деревьях

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Более трех тысяч лип, рябин, кленов, вязов, дубов и сосен было высажено осенью 2016 года на улицах и площадях Москвы в рамках программы благоустройства «Моя улица», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы в понедельник.

«По мнению экспертов, деревья, которые были высажены в ноябре-начале декабря прошлого года, хорошо пережили зиму, но “просыпаются” позже тех, которые растут в городе давно и сейчас уже зазеленели», — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что любые растения в первый год после пересадки распускаются и зацветают позже других.