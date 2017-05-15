Красноярский комбинат «Офсет» потребовали признать банкротом

Красноярский производственно-издательский комбинат «Офсет» может стать банкротом. Требование о признании предприятия неплатежеспособным выдвинула компания «Выбор».

Согласно материалам краевого арбитражного суда, иск поступил 12 мая. Вопрос о принятии заявления в производство решится в течение пяти рабочих дней. Сумма исковых требований пока неизвестна.

Ранее прокуратура потребовала признать продажу имущества «Офсета» незаконной. По итогам проверки выяснилось, что реализация предприятия нанесла серьезный ущерб Красноярскому краю, который являлся его учредителем и единственным акционером. Регион потерял более 390 млн рублей, оставшись без крупного предприятия и его акций.

Прокуратура отметила, что после заключения сделки в апреле прошлого года «Офсет» прекратил свою работу, а совет директоров компании инициировал ликвидацию юрлица. Заказы на изготовление печатной продукции стали принимать две частные фирмы — ООО «Типография Юнисет» и ООО ПИК «Офсет», созданные за месяц до сделки.

Напомним, аукцион по продаже имущества «Офсета» состоялся в апреле прошлого года. Победителем стала компания «Мобильные технологии», предложившая за лот 266,9 млн рублей. В список проданного имущества вошли 14 объектов недвижимости на ул. Республики, ул. Самодеятельности и ул. Энергетиков, а также 365 единиц техники и оборудования.