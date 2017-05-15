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10:29 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Кассация АО «Сибмост» на решение Седьмого апелляционного арбитражного суда будет рассмотрена в июне

Жалоба поступила в суд еще 24 апреля.

Кассационная жалоба АО «Сибмост» по делу о взыскании с мэрии Новосибирска 2,5 млрд руб. будет рассмотрена 15 июня, следует из материалов на сайте суда.

Жалоба на решение Седьмого апелляционного арбитражного суда в Томске поступила в суд еще 24 апреля.

Ранее сообщалось, что новосибирский арбитраж в ноябре 2016 года полностью удовлетворил иск «Сибмоста» к городским властям. В марте 2017 года мэрия Новосибирска и второй ответчик — МУП «Управление дорожного строительства» — в апелляционной инстанции добились отмены решения новосибирского арбитража.

«Сибмост» в иске, поданном еще в октябре 2014 года, потребовал от властей Новосибирска компенсировать убытки, понесенные им при исполнении муниципального контракта от 23 декабря 2009 года на строительство Бугринского моста. По мнению истца, ответчики с отставанием от графика предоставили ему земельный участок для строительных работ.

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