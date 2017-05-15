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10:37 (мск), источник: NewsKo

Начальник отдела анализа и прогнозирования краевого минэкономразвития задекларировал 33 земельных участка

Министерство экономического развития Пермского края опубликовало декларации о доходах и собственности своих сотрудников.

Самым богатым сотрудником министерства стал начальник отдела анализа и прогнозирования минэкономразвития Александр Ефремов, чей доход за прошлый год составил 1,4 млн руб. Также он владеет 33 земельными участками общей площадью 43 тыс. 560 кв. м, двумя садовыми домами, одной квартирой в индивидуальной и одной квартирой в долевой собственности и автомобилем Land Rover.

Его супруга владеет земельным участком площадью 32 тыс. кв.м., долей квартиры и капитальной овощной ямой, а также автомобилем Субару.

Чуть меньший доход — 1.3 млн руб. — за прошлый год получила консультант отдела обеспечения деятельности министерства Светлана Балуева. В её собственности находятся четыре квартиры, два автомобиля: Тойота и ВАЗ-21065.

Ещё одним сотрудником, получившим за прошлый год более 1 млн руб. стал консультант отдела инвестиционных проектов и инноваций Маргарита Коногорова. Её доход составил 1,2 млн руб. с учётом дохода от продажи недвижимости. В её собственности одно нежилое помещение и автомобиль Lexus. Её супруг владеет квартирой и шестью земельными участками (два из них — в долевой собственности) общей площадью более 14 тыс. кв. м.

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