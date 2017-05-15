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10:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Геннадий Шилов покидает пост представителя правления компании СИБУР в Пермском крае

Депутат заксобрания Геннадий Шилов решил завершить работу в компании СИБУР, сосредоточившись на депутатской деятельности, а также работе в футбольных клубах «Амкар» и «Звезда-2005», сообщает пресс-служба СИБУРа.

Как говорится в пресс-релизе компании, Геннадий Шилов более 40 лет отдал становлению и развитию пермской нефтехимии, с 2004 года он возглавил «Минеральные удобрения», спустя три года предприятие вошло в состав СИБУРа. С 2012 по 2015 годы господин Шилов возглавлял «Сибур-Химпром». Весной 2015 года был назначен на должность представителя предправления СИБУРа в Пермском крае и представлял интересы производственных площадок компании в регионе.

«Я хочу посвятить больше сил и времени работе на благо жителей города и края, усилить социальную направленность депутатской деятельности. Уверен, что СИБУР продолжит свое развитие на благо Прикамья и страны. Желаю коллективу компании не останавливаться на достигнутом и покорять все новые высоты!» — цитирует пресс-служба СИБУРа слова Геннадия Шилова.

По данным «Ъ», СИБУР предложил господину Шилову работу в Москве, однако он отказался. Сам господин Шилов сообщил «Ъ», что у него два футбольных клуба, членство в «Единой России»: «Работы хватает».

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