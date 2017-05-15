Рубль укрепился к доллару и евро в связи с ростом цен на нефть

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,54−56,82 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,54 руб./$1 (-55 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 61,88 руб./EUR1 (-57,3 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 56 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, до 58,94 руб.

Доллар при этом оказался на 62,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 21,4 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов в понедельник благодаря ценам на нефть, которые активно растут на оптимистичных сигналах министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск поднялся на 1,93% — до $51,82 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,01% — до $49,14 за баррель. По итогам прошлой недели цена обеих марок увеличилась на 3,5%.