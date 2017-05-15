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10:56 (мск), источник: Интерфакс

Собянин пообещал выполнить любое решение москвичей по реновации

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Голосование по включению домов в проект программы реновации началось в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

«Любое решение москвичей будет учтено и выполнено», — написал Собянин в своем твиттере.

Голосование по включению домов в программу реновации пятиэтажного жилищного фонда продлится в Москве с 15 мая по 15 июня.

Голосование проводится в электронной системе «Активный гражданин», в мн огофункциональных центрах госуслуг «Мои документы» и на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

В предварительный перечень для голосования включено более 4,5 тыс. домов в 85 районах «старой Москвы» и шести поселениях на присоединенных территориях. В них, по оценке городских властей, проживают порядка 1 млн человек.

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Комментарии
1
Елена
Любое решение - закрыть вопрос об объеме частной собственности!
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