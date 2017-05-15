Собянин пообещал выполнить любое решение москвичей по реновации

«Любое решение москвичей будет учтено и выполнено», — написал Собянин в своем твиттере.

Голосование по включению домов в программу реновации пятиэтажного жилищного фонда продлится в Москве с 15 мая по 15 июня.

Голосование проводится в электронной системе «Активный гражданин», в мн огофункциональных центрах госуслуг «Мои документы» и на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

В предварительный перечень для голосования включено более 4,5 тыс. домов в 85 районах «старой Москвы» и шести поселениях на присоединенных территориях. В них, по оценке городских властей, проживают порядка 1 млн человек.