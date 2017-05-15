В Волгограде снесут постройку в арке Центрального универмага

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в ходе проверки было установлено, что была произведена полная застройка арочного проезда здания ЦУМа, в результате чего образовалось нежилое помещение, что изменило внешний облик объекта культурного наследия.

«При этом работы проводились без разрешения госоргана охраны памятников, что могло привести к разрушению и утрате исторически значимого объекта, находящегося под охраной государства», — добавили в прокуратуре. Кроме того, суд постановил, что застройка мешает спецслужбам заезжать во двор, что нарушает требования противопожарного законодательства.

Напомним, что здание Центрального универмага, в подвале которого 33 мотострелковая бригада полковника Бурмакова взяла в плен штаб вражеской группировки войск под руководством генерала Паулюса в 1943 году, отнесено к объектам культурного наследия федерального значения.