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11:00 (мск), источник: АиФ Самара

Аграрии Самарской области планируют до конца мая окончить посевную кампанию

На полях Самарской области работает более 1200 посевных агрегатов.

В Самарской области яровой сев проведен на площади 600 тыс. га или 40% к прогнозу, сообщает региональное правительство.

Во всех 27 районах области идут весенние полевые работы, в день засеивается около 100 тыс. га всех культур кроме поздник яровых. Ранние яровые зерновые культуры посеяны на площади 382 тыс. га или 62% к прогнозной площади. В том числе яровой пшеницы посеяно 67,6 тыс. га, ярового ячменя — 187,8 тыс. га, ярового овса — 71,4 тыс. га, подсолнечника посеяно 148 тыс. га или 26%, картофель посажен на площади 2226 га или 44%, овощи — 1370 га или 47% к прогнозу. Две трети районов области приступили к обработке паровых полей.

На полях губернии работает максимальное количество посевных агрегатов — более 1200 единиц. Хозяйства области на 100% обеспечены семенами всех видов культур, и горюче-смазочным материалам.

В числе передовых на посевной кампании хозяйства Хворостянского, Сызранского и Приволжского районов.

К двадцатым числам мая аграрии планируют выйти на сев поздних культур и до конца месяца завершить посевную кампанию.

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