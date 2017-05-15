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11:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Дополнительной экспертизы Ледового дворца в Иркутске не будет

Дополнительной экспертизы Ледового дворца не будет. Четвёртый апелляционный суд отказал Стройнадзору в удовлетворении жалобы.

Источник: Вести Иркутск

Ведомство написало её в январе в ответ на решение Арбитражного суда о передаче Ледового дворца из городской собственности в областную. Судья апелляционной инстанции посчитал, что к моменту передачи объекта региону необходимая комплексная экспертиза уже была произведена и безопасность объекта подтверждена экспертным заключением.

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