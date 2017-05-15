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11:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сария Сабурская: Если есть жалобы на качество дорог, нужно обращаться в «Народный контроль»

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В государственной информационной системе «Народный контроль» по вопросам содержания и ремонта дорог в 2017 году опубликовано более 4,2 тыс. заявок. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Татар-информ» рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, являющаяся главным модератором информационной системы.

Источник: ИА Татар-информ

В Татарстане в системе «Народный контроль», которая функционирует в республике вот уже пять лет, наиболее актуальными остаются категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог», «Благоустройство территории» и «Организация дорожного движения». Из свыше 4,2 тыс. уведомлений, опубликованных в категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог», более 2,8 тыс. обращениям присвоен статус «Заявка решена» (66 процентов от общего числа), 1,1 тыс. уведомлений имеют статус «Запланировано» (25 процентов), 251 уведомление находится в работе.

По категории «Организация дорожного движения» в 2017 году опубликовано более 1,2 тыс. уведомлений. Из них 638 уведомлениям присвоен статус «Заявка решена», 457 уведомлениям присвоен статус «Запланировано», 69 уведомлений находятся в работе.

Свыше 5,7 тыс. уведомлений опубликованы в системе «Народный контроль» в категории «Благоустройство территории». 3,9 тыс. из них решены, 1,3 тыс. уведомлениям присвоен статус «Запланировано», 429 заявок еще в работе, 134 обращениям присвоен статус «Мотивированный отказ».

«Порой строительство и ремонт мостовых переходов требуют значительного времени и финансовых затрат. И поэтому эти заявки решаются через год, а то и через два, и через три. Особая важность этой системы, что ни одна заявка без разрешения практически не остается. Только те, которым даны мотивированные отказы. Мотивированный отказ может быть лишь в том случае, если этот запрос не соответствует нормам законодательства или тем или иным ГОСТам. В таком случае ставится “мотивированный отказ”, и заявка уже не реализуется, не рассматривается», — отметила уполномоченный по правам человека в РТ.

Напомним, любой гражданин имеет право подачи уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» при помощи портала государственных и муниципальных услуг РТ — uslugi.tatarstan.ru и мобильного приложения «Народный контроль» (доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android), в состав которого входит раздел «Народный контроль».

При подаче уведомления в ГИС РТ «Народный контроль» пользователю необходимо выбрать категорию, загрузить фотоматериал, ввести адрес, определить уровень решения заявки — региональный или муниципальный. Далее нужно будет ввести заголовок события, дать подробную информацию, а также подтвердить согласие с правилами публикации и при желании — согласие на обработку персональных данных. После того как зарегистрированный на портале услуг РТ пользователь подает уведомление, оно поступает модератору, который либо пропускает уведомление на портал, либо отклоняет его.

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