Рейсы из Калининграда в Калугу отменили, не успев запустить

«Они не смогли обеспечить загрузку, хотели организовать таким образом трансфер из Калуги в Симферополь, сделать сквозной тариф, который конкурировал бы с московскими. Но через Москву всё равно дешевле. Мы сами не можем сделать прямой рейс, потому что он международный — 7 минут пролёта над территорией Литвы», — отметил Корытный.

Прямые авиарейсы между Калининградом и Калугой должны были запустить 6 июня. Планировалось, что самолёты будут летать раз в неделю, по вторникам.