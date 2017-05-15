Рейсы из Калининграда в Калугу отменили, не успев запустить
«Саратовские авиалинии» не полетят по маршруту Калининград — Калуга. Об этом сообщил в понедельник, 15 мая, гендиректор «Храброво» Александр Корытный.
«Саратовские авиалинии» не полетят по маршруту Калининград — Калуга. Об этом сообщил в понедельник, 15 мая, гендиректор «Храброво» Александр Корытный.
«Они не смогли обеспечить загрузку, хотели организовать таким образом трансфер из Калуги в Симферополь, сделать сквозной тариф, который конкурировал бы с московскими. Но через Москву всё равно дешевле. Мы сами не можем сделать прямой рейс, потому что он международный — 7 минут пролёта над территорией Литвы», — отметил Корытный.
Прямые авиарейсы между Калининградом и Калугой должны были запустить 6 июня. Планировалось, что самолёты будут летать раз в неделю, по вторникам.