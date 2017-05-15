Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Сыр и молоко оправдали
Опубликовано прощальное письмо осужденного в США летчика РФ маме
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Постройневшая Максакова в чёрном пришла на "Евровидение" - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11:44 (мск), источник: Клопс.ru

Рейсы из Калининграда в Калугу отменили, не успев запустить

«Саратовские авиалинии» не полетят по маршруту Калининград — Калуга. Об этом сообщил в понедельник, 15 мая, гендиректор «Храброво» Александр Корытный.

Источник: Клопс.ru

«Они не смогли обеспечить загрузку, хотели организовать таким образом трансфер из Калуги в Симферополь, сделать сквозной тариф, который конкурировал бы с московскими. Но через Москву всё равно дешевле. Мы сами не можем сделать прямой рейс, потому что он международный — 7 минут пролёта над территорией Литвы», — отметил Корытный.

Прямые авиарейсы между Калининградом и Калугой должны были запустить 6 июня. Планировалось, что самолёты будут летать раз в неделю, по вторникам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 14 мая в Калининграде и области из-за велопробега ограничат движение транспорта
Россиянам стало сложнее платить за услуги ЖКХ и транспорт
14 мая в Калининграде и области из-за велопробега ограничат движение транспорта
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
Кокорин не вызван в сборную России на Кубок конфедераций
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Летающий автомобиль Toyota: новые подробности Первый полет с человеком на борту должен состояться во время открытия Олимпиады в Токио
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы» Выступление россиянок назвали одним из самых впечатляющих за все время выхода проекта в эфир
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь