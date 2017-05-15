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11:29 (мск), источник: Новый Калининград

Глава региона о воскресном коллапсе в «Храброво»: «Коллеги, надо голову включать!»

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов призвал руководство «Храброво» принять все необходимые организационные решения и не допустить повторения коллапса, произошедшего накануне в аэропорту. Об этом он заявил в понедельник во время выездного совещания в аэропорту.

Источник: Новый Калининград

«Организационный коллапс, его быть не должно. Александр Семенович (Корытный — генеральный директор аэропорта “Храброво” — прим. “Нового Калининграда.Ru”) посоветуйте коллегам, что нужно сделать еще. Если талантов или мыслей каких-то не хватает, значит, вы тогда подключайтесь. Но вот этот проход без багажа, мы договорились. Даже мне это понятно. Коллеги, надо голову включать. Я так понимаю, вчера запустили чартерную программу?», — предположил Антон Алиханов.

По словам Александра Корытного, причиной организационных накладок стало рекордное количество рейсов, которые обслужил аэропорт за один день.

«Вчера основополагающий был день, тяжелый был день. Рейсов было очень много. Порядка 32 рейсов. Такого у нас никогда не было, 6 чартерных рейсов, 6 международных больших рейсов по 220 человек, плюс вся внутренняя программа. Мы перешли к очень интенсивной фазе расписания летнего, а площадей у нас больше не стало», — отметил Корытный.

Напомним, что в воскресенье калининградцы и гости региона жаловались на большие очереди на регистрацию в международном аэропорту «Храброво».

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