Глава региона о воскресном коллапсе в «Храброво»: «Коллеги, надо голову включать!»

«Организационный коллапс, его быть не должно. Александр Семенович (Корытный — генеральный директор аэропорта “Храброво” — прим. “Нового Калининграда.Ru”) посоветуйте коллегам, что нужно сделать еще. Если талантов или мыслей каких-то не хватает, значит, вы тогда подключайтесь. Но вот этот проход без багажа, мы договорились. Даже мне это понятно. Коллеги, надо голову включать. Я так понимаю, вчера запустили чартерную программу?», — предположил Антон Алиханов.

По словам Александра Корытного, причиной организационных накладок стало рекордное количество рейсов, которые обслужил аэропорт за один день.

«Вчера основополагающий был день, тяжелый был день. Рейсов было очень много. Порядка 32 рейсов. Такого у нас никогда не было, 6 чартерных рейсов, 6 международных больших рейсов по 220 человек, плюс вся внутренняя программа. Мы перешли к очень интенсивной фазе расписания летнего, а площадей у нас больше не стало», — отметил Корытный.

Напомним, что в воскресенье калининградцы и гости региона жаловались на большие очереди на регистрацию в международном аэропорту «Храброво».