В 2017 году омичи успели выплатить 17 миллиардов рублей налогов

В управлении федеральной налоговой службы по Омской области подвели итоги сборов в бюджет региона. Оказалось, что жители выплатили налогов в январе-апреле нынешнего года на 17 миллиардов рублей.

Это на 10,6 процентов, или на 1,6 миллиардов рублей больше аналогичного периода 2016 года.

По данным ведомства, платежи с налога на прибыль выросли на 33,1 процентов, или на 1,3 миллиарда рублей. Акцизные сборы на алкоголь увеличились на 23 процента, или на 0,2 миллиарда рублей. Платежи от НДФЛ выросли на 3,6 процентов, или на 0,25 миллиардов рублей.

В структуре налоговых сборов 30,4 процентов составляет НДФЛ, налог на прибыль — 31,9 процентов, акцизы -17,1 процентов, налог на имущество организаций -11,1 процентов, упрощенная система налогообложения -8,2 процентов и транспортный налог — 1,4 процентов.