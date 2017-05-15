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12:00 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук: Я бы снёс все палатки в Калининграде

Глава Калининграда Александр Ярошук высказался о категорическом неприятии торговых палаток на улицах города. Об этом градоначальник заявил в понедельник, 15 мая, в эфире программы «С добрым утром, Ярошук!» на радио «Комсомольская правда».

Источник: Клопс.ru

Глава города отметил, что за последние годы число торговых палаток на улицах сократилось с 1 487 до 1 044. И это не предел.

«В этом году тоже много посносим палаток. Все нюансы юридически мы отработали. Я бы, честно говоря, снёс все. У нас торговых площадей достаточно. Понимаю, что предпринимателям тяжело, но на самом деле владельцы этих палаток давно их в аренду отдали. А потом они сразу начинают кричать, что власти трогают малый бизнес».

В Калининграде снесли или в ближайшее время снесут только 5% от всего количества торговых павильонов. Такую информацию сообщил начальник управления экономического развития областного центра Григорий Авдеев. По словам чиновника, владельцы этих пяти процентов НТО не согласовали документы — не привели свои палатки в порядок, не изменили по требованию их внешний облик. Авдеев уточнил, что на пустых местах, оставшихся от сноса палаток, вскоре появятся новые объекты — в подходящем облике.

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