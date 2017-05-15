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15:16 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук о масштабных планах по ремонту дорог: «Надо год потерпеть»

Власти понимают, что из-за масштабных планов по ремонту дорог город этим летом ждет транспортный коллапс. Об этом в понедельник в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» заявил глава города Александр Ярошук.

Источник: Новый Калининград

«Я хотел бы еще раз сказать всем калининградцам — надо год потерпеть. Потому что действительно в этом году и в следующем перед ЧМ-2018 очень много денег выделено на дорожную сеть, на инфраструктуру. Я имею в виду мосты, дороги. Будут проблемы не только на Острове. У нас же так сеть устроена — одну улочку перекрываешь, даже в одну сторону, возьмите вон мост на Озерова, и коллапс случается. Вспомните небольшой мост между Невского и Тельмана. Его даже не заметно, вроде, и мало кто о нем знает. А его тогда закрывали и там получался коллапс. А в этом году помимо реконструкции очень много будет делаться текущего ремонта дорог. Это и Аллея Смелых, и Дзержинского, и Московский, и Невского. На самом деле надо потерпеть. Я заранее извиняюсь, но потом будет намного легче», — сказал градоначальник.

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