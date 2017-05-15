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12:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сделка по продаже «Сибмоста» может быть завершена к середине лета

В феврале 2017 году стало известно, что Новосибирская компания «Сибмост» будет продана консорциуму АФК «Система», сделка завершится к середине июля, сообщает «Интерфакс. Сибирь» со ссылкой на председателя совета директоров компании Альберта Кошкина.

Сделка по продаже «Сибмоста» может быть завершена к середине лета, сообщает «Интерфакс. Сибирь» со ссылкой на председателя совета директоров компании Альберта Кошкина.

Кошкин отметил, что ориентировочный срок закрытия сделки намечен на 15 июля.

Напомним, в феврале 2017 году стало известно, что Новосибирская компания «Сибмост» будет продана консорциуму АФК «Система».

Сбербанк и саратовский «Волгомост» создали консорциум АФК «Система» (консорциум — монополистическое объединение крупных банков для совместного проведения крупных финансовых операций).

В июле 2016 года подрядчик «Сибмоста», строительная компания «Орион» потребовала банкротства компании из-за долга по выплатам в размере 21,2 млн рублей. Кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей. В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк «Акцепт», Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования Сбербанка могут составить до 4 млрд рублей.

«Сибмость» принадлежал Альберту Кошкину и Владиславу Кошкину. Сейчас компания «Сибмост» продолжает работу и выполняет строительство крупных объектов в регионах России.

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