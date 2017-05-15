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12:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Инвесторы из Пусана планируют наладить торговые отношения с Хабаровском

Кроме этого, бизнесмены посетят ряд предприятий Хабаровска и побывают на площадках территории опережающего развития.

Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.

Инвесторы из южнокорейского города Пусан посетили Хабаровск с ознакомительным визитом. Ожидается, что зарубежные бизнесмены будут сотрудничать с краевой столицей в области логистики и торговых отношений, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Группа южнокорейских бизнесменов была весьма многочисленной, в нее помимо представителей Торгово-промышленной палаты вошли руководители десяти крупнейших предприятий этого портового города. Это представители производственной сферы, логистических фирм, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Александр Соколов рассказал гостям о возможностях налаживания бизнеса в Хабаровске, перспективах развития международных отношений в сфере предпринимательства, инвестиционной привлекательности города. Он особо подчеркнул, что в Хабаровске налажено тесное сотрудничество с предпринимателями из Республики Корея:

— Строительный бизнес, медицинский, торговля — те корейские инвесторы и те инвестиции, которые работают в Хабаровске не первый год, работают высокоэффективно. А приезд такой представительной делегации во главе с президентом Торгово-промышленной палаты Пусана, руководителями ряда крупных компаний вселяет уверенность, что сотрудничество будет развиваться, — заявил мэр.

Пусан является пятым по объему торгового оборота морским портом в мире. Как заявил глава делегации — председатель торгово-промышленной палаты города Пусан, президент группы компаний «BN Group Co.,Ltd» г-н Чо Сон Чжэ с Хабаровском корейские бизнесмены связывают большие надежды на сотрудничество в области логистики и торговых отношений. Этот визит в столицу российского Дальнего Востока является ознакомительным, бизнесмены посетят ряд предприятий Хабаровска, побывают на площадках территории опережающего развития и сделают выводы для формирования пакета деловых предложений.

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