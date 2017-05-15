Инвесторы из Пусана планируют наладить торговые отношения с Хабаровском
Кроме этого, бизнесмены посетят ряд предприятий Хабаровска и побывают на площадках территории опережающего развития.
Кроме этого, бизнесмены посетят ряд предприятий Хабаровска и побывают на площадках территории опережающего развития.
Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.
Инвесторы из южнокорейского города Пусан посетили Хабаровск с ознакомительным визитом. Ожидается, что зарубежные бизнесмены будут сотрудничать с краевой столицей в области логистики и торговых отношений, сообщили ИА AmurMedia в
Группа южнокорейских бизнесменов была весьма многочисленной, в нее помимо представителей
Александр Соколов рассказал гостям о возможностях налаживания бизнеса в Хабаровске, перспективах развития международных отношений в сфере предпринимательства, инвестиционной привлекательности города. Он особо подчеркнул, что в Хабаровске налажено тесное сотрудничество с предпринимателями из Республики Корея:
— Строительный бизнес, медицинский, торговля — те корейские инвесторы и те инвестиции, которые работают в Хабаровске не первый год, работают высокоэффективно. А приезд такой представительной делегации во главе с президентом
Пусан является пятым по объему торгового оборота морским портом в мире. Как заявил глава делегации — председатель